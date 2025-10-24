IZAŠAO „PANČEVAC”: Pročitati, od korice do korice

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 24. oktobra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: poslednji trenutak je da pozovete dimničara; kako će na našu zemlju uticati odluka EU o zabrani tranzita ruskog gasa; koliko se saobraćajnih nezgoda događa kod nas, a koliko u okruženju; sećanja na dobra jutra s Duškom Radovićem; koja su ovlašćenja komunalne milicije…

„Pančevac” piše o važnosti podrške agropreduzetnicima, dr Nenad Margitin objašnjava čemu sve u preventivi bolesti služi skener, a objavljujemo i lepu priču o tamiškim kubicima… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Važno je i sledeće: od početka ove školske godine u oko hiljadu osnovnih i srednjih škola u Srbiji, u koje spadaju i neke u Pančevu, poslate su preteće poruke i lažne dojave o postavljenim bombama. Ovo nije nova pojava, naprotiv, traje već godinama, ali zabrinjavajući je trend njenog rasta. Što je još važnije, mnogi smatraju da se radi o „igri” kojom tinejdžeri pokušavaju da izbegnu određene obaveze u školi, a radi se zapravo o veoma opasnoj i kompleksnoj situaciji.

Poznato je da pretnje najčešće stižu mejlom, ali postoje i otežavajuće okolnosti za to da policija utvrdi lokaciju s koje su preteće poruke došle.

(„Pančevac” / S. T.)

