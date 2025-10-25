Južni Banat

Vršac: Na Sajmu zapošljavanja ponuđeno 110 radnih mesta

15:34

25.10.2025



U organizaciji Filijale Vršac Nacionalne službe za zapošljavanje, 22. oktobra u Kongresnoj sali Hotela „Srbija“ održan je Sajam zapošljavanja, koji je okupio brojne poslodavce i nezaposlena lica iz Vršca i okoline.

Na sajmu je učestvovalo 15 poslodavaca, koji su ponudili ukupno 110 slobodnih radnih mesta u različitim oblastima – od proizvodnje i trgovine, do ugostiteljstva i administracije.
Sajam je otvorio vršilac dužnosti direktora Filijale NSZ Vršac, Radojica Lazin, koji je pozdravio sve prisutne i zahvalio se kompanijama na aktivnom učešću u zapošljavanju lokalnog stanovništva.
Prisutnima se obratio i predsednik Skupštine grada Vršca, Milovan Vujičić, koji je istakao važnost ovakvih događaja za unapređenje lokalne privrede i smanjenje nezaposlenosti. „Raduje nas što iz godine u godinu beležimo pad broja nezaposlenih, što je pokazatelj da zajedničkim naporima postižemo vidljive rezultate“, poručio je Vujičić.
Nakon svečanog otvaranja, Lazin i Vujičić obišli su štandove poslodavaca, gde su razgovarali sa predstavnicima kompanija i građanima koji su došli u potrazi za zaposlenjem. Sajam je protekao u pozitivnoj atmosferi, uz veliku zainteresovanost posetilaca.

(Pančevac)

Sajam zapošljavanja vršac

