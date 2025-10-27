Otvorena 23. manifestacija „Starčevačka tamburica“

Manifestaciju je svečano otvorio gradski većnik Darko Ješić, koji je istakao značaj očuvanja tamburaške tradicije i promocije kulturnog stvaralaštva lokalne zajednice.

U Domu kulture u Starčevu je svečano otvorena 23. po redu manifestacija „Starčevačka tamburica“, koja već više od dve decenije okuplja ljubitelje tamburaške muzike iz Pančeva, Banata i šireg regiona.

Manifestaciju je svečano otvorio gradski većnik za kulturu i omladinu Darko Ješić, koji je u svom obraćanju istakao značaj očuvanja tamburaške tradicije i promocije kulturnog stvaralaštva lokalne zajednice.

„Starčevačka tamburica je događaj koji spaja generacije i čuva duh našeg kraja. Tambura je simbol zajedništva, tradicije i emocije koju Vojvodina nosi u sebi,“ poručio je Ješić prilikom otvaranja.

Tokom večeri publika je uživala u nastupima brojnih tamburaških sastava, solista i mladih muzičara koji su izveli najlepše melodije iz bogatog tamburaškog repertoara.

Manifestacija „Starčevačka tamburica“ održava se u organizaciji Doma kulture Starčevo uz podršku Grada Pančeva.