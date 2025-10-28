Selo Južni Banat

Banatsko Novo Selo dobilo novi bunar

Novi bunar predstavlja važan korak u unapređenju komunalne infrastrukture Banatskog Novog Sela, a planirana izgradnja magistralnog voda obezbediće dugoročno i pouzdano snabdevanje vodom za sve meštane.

14:00

28.10.2025

Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Nakon višegodišnjih problema sa vodosnabdevanjem, meštani Banatskog Novog Sela konačno su dobili novi bunar. Novi objekat obezbediće stabilno snabdevanje vodom tokom cele godine, a u planu je i izgradnja magistralnog voda koji će ovo selo povezati sa gradskim sistemom, prenosi RTV Pančevo.

Banatsko Novo Selo se godinama borilo sa nestašicama vode, naročito u letnjim mesecima. Gornji deo sela bio je najviše pogođen, ali  prema rečima Branislava Raketića  gradskog većnika za komunalne delatnosti , javna preduzeća i infrastrukturu  izgradnja novog bunara trajno je  rešila ovaj problem.

Kao deo daljih ulaganja u vodovodnu infrastrukturu, trenutno se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za magistralni vod koji će povezati Kačarevo i Banatsko Novo Selo.

Nakon detaljnih analiza kvaliteta, potvrđeno je da  voda iz novog bunara  u potpunosti ispunjava sve propisane standarde i bezbedna je za piće.

Novi bunar predstavlja važan korak u unapređenju komunalne infrastrukture Banatskog Novog Sela, a planirana izgradnja magistralnog voda obezbediće dugoročno i pouzdano snabdevanje vodom za sve meštane.

 

