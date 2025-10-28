Srušio se deo plafona na tržnici u Zagrebu! Hala danas zatvorena, kupci se vraćaju kućama

Deo plafona srušio se u hali pijace Dolac u Zagrebu.

Prvi izveštaji ukazuju nema povređenih u incidentu.

Ispred ulaza u pijacu nalazi se grupa znatiželjnih kupaca, ali na vratima je istaknut znak upozorenja, dok radnici objašnjavaju kako je hala danas zatvorena.

„Da, jutros se urušio plafon, ali svi smo dobro“, rekao je jedan mesar za Jutranji list, dok žena koja prodaje povrće je rekla.

„Svi su dobro, samo sad moramo sve vaditi van“.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, do urušavanja je došlo jutros u levom delu hale, a ulaz je onemogućen dok se ne obavi sanacija.

Radnici poručuju da bi šteta trebala biti sanirana do sutra.

Zagrebački list dodaje da deo pijace gde se prodaju mlečni proizvodi i dalje normalno radi.

(Jutarnji/Zagrebinfo)