Vozači oprez! Novi radari širom Srbije, kazne stižu automatski

Biće na „tajnim“ lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne mora da bude prisutan.

„Stravična nesreća na Novom Beogradu kod kule West 65 gde je vozač u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prošao kroz crveno svetlo i ugasio živote cele jedne porodice, ne može proći „ispod radara“ i zaboravljeno nakon izvesnog vremena. Upravo to treba da bude kap koja je prelila čašu“, istakao je direktor ABS-a Branko Stamatović. Njegov pomoćnik Veljko Ćurčić za „Blic“ otkriva da će uskoro širom Srbije biti postavljeni stacionarni i mobilni radari koji će beležiti 3 najčešća prekršaja, a nada se da će u novi Zakon o bezbednosti saobraćaja biti uvrštena i nulta tolerancija na alkohol za sve vozače, kao i alko brave.

Pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), Veljko Ćurčić na početku je apelovao sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako se ovakva ili slična saobraćajna nesreća na Novom Beogradu, nikome nikada ne bi dogodila.

– Od početka ove godine, na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba, dok je povređenih u saobraćajnim nezgodama čak 15.320. Iza ovih brojki stoje imena, prezimena, to su ljudi koji nažalost danas nisu sa nama – istakao je Ćurčić.

Podsetio je da Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi preventivne kampanje i u saradnji sa drugim institucijama radi na podizanju svesti o bezbednosti saobraćaja.

– Trudimo se da na različite načine dopremo do svesti dece, mladih, vozača, biciklista i svih učesnika u saobraćaju – da probudimo svest da svaki pojedinac mora voditi računa o bezbednom ponašanju u saobraćaju, i zbog sebe i zbog drugih – rekao je.

Novi mobilni radari na putevima Srbije

Takođe, Agencija za bezbednost saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom saobraćajne policije, već radi na postavljanju novih stacionarnih i mobilnih radara, koji će zabeležiti ne samo prekoračenje brzine, već i korišćenje telefona tokom vožnje, kao i nevezivanje sigurnosnog pojasa.

„Na licu mesta neće morati da bude prisutno lice, odnosno policajac, već će ovi mobilni radari moći da se pomeraju i ljudi neće u svakom trenutku znati gde se oni nalaze. Cilj je da se otkrije što veći broj prekršaja i s druge strane, unapredi bezbednost saobraćaja“, objašnjava Ćurčić.

„Kazne će stizati bez prisustva policije“

Direktor ABS, Branko Stamatović otkrio je da su uređaji već nabavljeni, a njihovo puštanje u rad očekujemo ubrzo.

„Apelujem na sve učesnike u saobraćaju – poštujte propise, jer će kazne stizati i bez prisustva policije! Poštujte propise zbog svoje bezbednosti, kao i bezbednosti svih u saobraćaju. Zalagaćemo se za promenu zakona po kojem će se bahati vozači koji voze pod dejstvom alkohola posebno sankcionisati, a novčane kazne biti znatno veće. Nema opravdanja da sednete za volan ako ste popili i jednu čašicu alkohola. Naša misija je jasna – nulta tolerancija prema bahatosti i nesavesnosti i znatno veće kazne za saobraćajne prekršaje“, istakao je Stamatović..

Još jedna mera koja je predložena od strane ABS jeste uvođenje tzv. alko-brava.

– Za početak, namenjene su za vozače recidiviste koji češće čine prekršaje i koji su povratnici u činjenju prekršaja. Oni rade na principu da vozač pre nego što pokrene vozilo mora da se testira. Ako postoji određena količina alkohola u organizmu, on neće moći da pokrene vozilo. Taj sistem tokom vremena može da podseća vozača da ima određeno vreme da se zaustavi, da ponovo uradi kontrolu. Sistem je umrežen i odmah se alarmiraju policija i ostale službe ako se nađe počinilac u prekršaju – objašnjava Ćurčić za „Blic“.

Kako dodaje, oko 40 odsto građana smatra i predlaže oštrije kazne za teške saobraćajne prekršaje.

(Blic)