DžK Dinamo: 2 bronze na Trofeju Partizana

Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Partizana – Svetislav Pešić Es 2025“, koji je okupio 750 takmičara iz 70 klubova i devet zemalja, Džudo klub Dinamo iz Pančeva nastupio je sa sedam takmičara i osvojio dve bronzane medalje.

Medalje su osvojile Staša Simanić – mlađe devojčice do 56 kg (bronza) i Lena Ivanović – starije poletarke do 34 kg (bronza).

(Pančevac)