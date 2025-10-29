DžK Dinamo: 2 bronze na Trofeju Partizana

GLOGONJSKA JESEN: "Kupusijada" u nedelju, sve od zeljastog bilja
14:30
29.10.2025
Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Partizana – Svetislav Pešić Es 2025“, koji je okupio 750 takmičara iz 70 klubova i devet zemalja, Džudo klub Dinamo iz Pančeva nastupio je sa sedam takmičara i osvojio dve bronzane medalje.
Medalje su osvojile Staša Simanić – mlađe devojčice do 56 kg (bronza) i Lena Ivanović – starije poletarke do 34 kg (bronza).
(Pančevac)
eur
117.25 RSD
aud
65.90 RSD
cad
71.84 RSD
sek
10.73 RSD
chf
126.66 RSD
gbp
134.32 RSD
usd
100.52 RSD
bam
59.95 RSD
Sanja Marić osvojila je srebrnu medalju u trci na 4.000m u konkurenciji starije juniorke, plasirala se u reprezentaciju Srbije za Prvenstvo Balkana i kros Evrope.
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
