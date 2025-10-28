Kup Srbije: Železničar pobedio Javor 4:2

Fudbaleri pančevačkog Železničara plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Ivanjici savladali Javor rezultatom 4:2 (2:2). Janko Jevremović je dao dva gola za Pančevce, a strelci su bili i Nikola Jovanović i Stefan Cvetković, koji je upisao i dve asistencije.

Ekipa iz Pančeva odlično je otvorila meč i povela već u 8. minutu pogotkom Stefana Cvetkovića, koji je posle duplog pasa sa Jovanom Milosavljevićem ušao u šesnaesterac i preciznim udarcem savladao golmana Stevanovića.

Usledila je prilika za Nikolu Jovanovića u 30. minutu, ali su njegovi pokušaji završili bez promene rezultata.

Samo minut kasnije, domaći su iz kontre poravnali preko Dušana Pantelića, koji je iskoristio dodavanje Mateje Zuvića i pogodio malu mrežu udarcem sa 16 metara.

Javor je u 37. minutu došao do preokreta – Pantelić je bio siguran izvođač penala koji je dosuđen nakon prekršaja Nikole Zečevića u kaznenom prostoru Železničara.

U 40. minutu stativa je spasla Pančevce posle udarca Anđelkovića, dok je na drugoj strani golman Stevanović odbranio snažan šut Jovanovića.

Ipak, u samom finišu prvog poluvremena Železničar je izjednačio. Janko Jevremović je šutirao sa distance, lopta je pogodila jednog odbrambenog igrača Javora i završila u mreži domaćih – 2:2.

Na startu drugog poluvremena istakao se golman Lukić odličnom intervencijom u 55. minutu, a samo nekoliko trenutaka kasnije Železničar je ponovo poveo. Cvetković je uposlio Jovanovića, koji je sa desetak metara precizno pogodio dalji ugao – 3:2.

Javor je u 71. minutu imao priliku preko Kajodea, čiji je udarac glavom završio pored gola. Pančevci su ubrzo mogli da povećaju vođstvo, kada je Glavinić pogodio stativu.

U 84. minutu sve dileme otklonio je Jevremović svojim drugim golom na utakmici. Posle nekoliko efektnih poteza i ubačene lopte Darija Grgića, Jevremović je sa desetak metara postavio konačnih 4:2.

(Pančevac)