POLEN U PANČEVU: Alergeni u tragovima

Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje

U 43. kalendarskoj nedelji, od 20. do 26. oktobra, u vazduhu grada Pančeva detektovane su niske koncentracije polena ambrozije, štira, četinara, trave, kiselice i koprive, saopštava Zavod za javno zdravlje.

Za ovu sednicu prognoziran je pad koncentracije svih polena.

Ovaj period produženog toplog vremena, i bez polena, pogodan je za aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda.

(Pančevac)

Bogata ponuda na Magičnoj jeseni u Vršcu