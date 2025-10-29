POLEN U PANČEVU: Alergeni u tragovima

GLOGONJSKA JESEN: "Kupusijada" u nedelju, sve od zeljastog bilja
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
14:30
29.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
U 43. kalendarskoj nedelji, od 20. do 26. oktobra, u vazduhu grada Pančeva detektovane su niske koncentracije polena ambrozije, štira, četinara, trave, kiselice i koprive, saopštava Zavod za javno zdravlje.
Za ovu sednicu prognoziran je pad koncentracije svih polena.
Ovaj period produženog toplog vremena, i bez polena, pogodan je za aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda.
(Pančevac)
Bogata ponuda na Magičnoj jeseni u Vršcu
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
14:30
29.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
13:56
29.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
13:34
29.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
13:02
29.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
12:36
29.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
12:00
24.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
08:44
24.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
14:00
22.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
10:00
20.10.2025
Cvetanja biljaka skoro da i nema, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje
11:30
19.10.2025
eur
117.25 RSD
aud
65.90 RSD
cad
71.84 RSD
sek
10.73 RSD
chf
126.66 RSD
gbp
134.32 RSD
usd
100.52 RSD
bam
59.95 RSD
Sanja Marić osvojila je srebrnu medalju u trci na 4.000m u konkurenciji starije juniorke, plasirala se u reprezentaciju Srbije za Prvenstvo Balkana i kros Evrope.
13:56
29.10.2025
12:00
29.10.2025