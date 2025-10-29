OJT Pančevo: Optužnica zbog lančanog sudara sa tragičnim posledicama

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu obaveštava javnost da je dana 28.10.2025. godine Osnovnom sudu u Pančevu podnelo optužnicu protiv N.T. (1994), državljanina Republike Crne Gore, sa prebivalištem u Podgorici i boravištem u Novom Sadu, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Okrivljenom N.T. se stavlja na teret da se dana 01.08.2024. godine, oko 17.10 časova, u Pančevu, na Državnom putu 1B reda br. 10 na 22km i 300m, na deonici Pančevo-Alibunar, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnosti život i telo ljudi, tako što je upravljao skupom vozila i to teretnim vozilom marke „Mercedes-Benz“ sa priključnim vozilom marke „Schmitz“, kretao se navedenim Državnim putem iz pravca Pančeva ka Banatskom Novom Selu, neprilagođenom brzinom od 90km/h, na kom putu je brzina ograničena na 80km/h, te skup vozila nije blagovremeno zaustavio ispred prethodno zaustavljene kolone vozila, usled čega je došlo do lančanog sudara skupa vozila i šest putničkih vozila, u kojoj saobraćajnoj nezgodi je nastupila smrt jednog lica M.S (1958), pet lica su zadobila lake telesne povrede, tri lica su zadobila teške telesne povrede, i prouzrokovana je imovinska šteta koja prelazi iznos od 200.000,00 dinara.

Tužilaštvo je u podnetoj optužnici predložilo da sud okrivljenog N.T. oglasi krivim i osudi ga na kaznu zatvora u trajanju ne manje od 4 godine, izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom C kategorije u trajanju od 5 godina i produži meru zabrane napuštanja boravišta jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao pobeći, sakriti se ili otići u inostranstvo.

(Pančevac)