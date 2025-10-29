GLOGONJSKA JESEN: „Kupusijada“ u nedelju, sve od zeljastog bilja

Manifestacija Dani povrtara „Glogonjska jesen”, popularna „Kupusijada”, biće osamnaesti put organizovana u nedelju, 2. novembra, na platou ispred Crkve Svetog Petra i Pavla u Glogonju.

Tog jutra, oko osam sati, počeće i prodajna izložba kupusa i drugog povrća.

Biće i drugih proizvoda koji će privući gurmane, poput svadbarskog kupusa, sarme i drugih jela od zeljastih biljaka, kao i slanih i slatkih đakonija.

Pored lokalne mesne zajednice, u organizaciji će učestvovati i Udruženje žena „Glogonjke”, koje će, uz desetak srodnih organizacija iz okolnih mesta, pripremiti brojne specijalitete, a proizvođači će izložiti vino, rakiju, med, zimnicu i mnogo toga još.

Nešto kasnije, oko 11 sati, na istom mestu, počeće prigodan kulturno-umetničko program u kom će učestvovati članovi sekcija lokalnog doma kulture, Kulturno-umetničkog društva „Veselija” i drugi.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobrog kupusa i dobre hrane da uživaju i ulepšaju taj dan.

(Pančevac/J. Filipović)

