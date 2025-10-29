VITMAN: Radovi u Cvijićevoj pri kraju

Gradska menadžerka Maja Vitman obišla je danas gradilište na Strelištu, u Cvijićevoj ulici. U najvećem gradskom naselju rekla je da Pančevo nastavlja sa ulaganjima na Strelištu, gde se trenutno izvode radovi na izgradnji nedostajuće infrastrukture za potrebe vrtića „Pčelica”, kao i da je gradska vlast ponosna na to što „imamo stabilan budžet i što uspešno realizujemo sve preuzete obaveze kako bismo ispunili očekivanja naših sugrađana”.

Zbog izvođenja radova, Cvijićeva je zatvorena za saobraćaj motornih vozila na deonici od Ulice Veljka Vlahovića do Ulice Radivoja Koraća. Na tom potezu grade se dva saobraćajna priključka širine šest metara na Cvijićevu ulicu, preko kojih će se pristupati internoj saobraćajnici i parkinzima u sklopu vrtića.

Izgradnja atmosferske kanalizacije u Cvijićevoj, od Ulice Veljka Vlahovića do Ulice Bore Stankovića, ukupne dužine 167 metara, kao i priključka na kompleks vrtića u dužini od osam metara je pri kraju.

Gradska menadžerka je objasnila:

– Završeni su radovi na izgradnji glavne mreže atmosferske kanalizacije, a u toku je iskop za buduću saobraćajnicu. Takođe, izvode se radovi na priključenju vrtića na gas. Kako bismo zaokružili celinu, nakon što je asfaltirana Ulica Bore Stankovića, radićemo novi asfalt u Ulici Jovana Bjelića, koji će biti spojen sa kompletno rekonstruisanom Ulicom Dušana Petrovića Šaneta. Očekujemo da se radovi završe do 20. novembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Sledeći korak je završetak radova na saobraćajnici, koja će biti uređena u punom profilu – od Ulice Veljka Vlahovića do Ulice Bore Stankovića – kao i nastavak radova u Ulici Jovana Bjelića, gde će biti završena priprema podloge i ugradnja novog asfaltnog zastora. Ovim radovima biće obezbeđeni bolja povezanost sa okolnim ulicama i pristup vrtiću „Pčelica”, čime će se u potpunosti zaokružiti infrastrukturno uređenje ovog dela Strelišta.

Radovi na izgradnji vrtića teku prema modifikovanoj dinamici, a cilj je da najmlađe sugrađane njihovi roditelji upišu u novi vrtić tokom naredne kalendarske godine.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. Trajković)

