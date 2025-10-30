Održan sastanak Mobilnog tima za inkluziju Roma

Poseban naglasak stavljen je na potrebu da se romska zajednica aktivnije uključi u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

U prostorijama Gradske uprave Pančeva održan je redovan sastanak Mobilnog tima za inkluziju Roma, čiji je cilj unapređenje položaja romske zajednice i pronalaženje konkretnih rešenja za izazove sa kojima se ona svakodnevno suočava.

Sastanku su prisustvovali pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, članovi Gradskog veća Branislav Raketić i Sanja Patalov, sekretar Crvenog krsta Pančevo Milica Todorović, kao i predstavnici romskih naselja sa teritorije grada.

Tokom razgovora analizirani su prioritetni problemi u oblastima infrastrukture, obrazovanja i komunalnih usluga, kao i predlozi za konkretne mere koje bi mogle doprineti boljoj integraciji i kvalitetnijem životu romske populacije. Poseban naglasak stavljen je na potrebu da se romska zajednica aktivnije uključi u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Kako je istaknuto na sastanku, Mobilni tim će u narednom periodu nastaviti sa terenskim aktivnostima i bližom saradnjom sa nadležnim gradskim službama, s ciljem pronalaženja trajnih rešenja za uočene probleme.

„Inkluzija nije samo društvena obaveza, već i pitanje zajedničke odgovornosti i razumevanja. Samo uzajamnim radom možemo stvoriti uslove za jednake šanse svih naših sugrađana,“ istaknuto je nakon sastanka.

(EPančevo)