NBS se hitno oglasila povodom sankcija i “širenja panike” u javnosti

Narodna banka Srbije (NBS) demantovala je danas navode da su sankcije toj instituciji “gotovo izvesne” zbog plaćanja Dina karticama na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS), ocenivši da je reč o neosnovanom širenju panike.

– Dina kartica je instrument plaćanja u domaćem platnom prometu, kao što su to i dinar, gotovina ili instant plaćanja – saopštila je NBS.

U saopštenju se dodaje da se pitanje poslovanja NIS-a rešava na najvišem državnom nivou i da će javnost o konkretnim rešenjima biti blagovremeno obaveštena.

NBS je reagovala povodom navoda portala Nova da su zbog plaćanja Dina karticom na pumpama NIS-a sankcije centralnoj banci “gotovo izvesne”.

(Pančevac)