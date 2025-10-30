Lukoil prodao imovinu u inostranstvu kiparskoj Gunvor grupi

Kompanija „Lukoil“ saopštila je da je sa „Gunvor Grupom“ dogovorila prodaju celokupne imovine ruske kompanije u inostranstvu. Kako se navodi u saopštenju kompanije „Lukoil“ , ključni uslovi transakcije su već dogovoreni.

„Lukoil“ navodi da je prihvaćena ponuda koju je „Gunvor Grupa“ dala za kupovinu „Lukoil Internešinal GmbH“ sa sedištem u Austriji, a da se kompanija obavezala da neće pregovarati sa drugim potencijalnim kupcima.

Pre zaključivanja obavezujućeg ugovora i novčane transakcije, neophodno je da „Gunvor Grupa“ dobije dozvolu agencije američkog Ministarstva finansija koja je uvela sankcije kompaniji „Lukoil“.

„Ukoliko je potrebno, strane planiraju da podnesu zahtev za produženje postojeće OFAC licence i svih dodatnih licenci kako bi se osiguralo neprekidno poslovanje u inostranstvu i bankarsko servisiranje u periodu do završetka transakcije“, navodi se u saopštenju Lukoila.

Dodaje se da je prodaja Lukoil Internešinala, koja je vlasnik i srpskog ogranka Lukoila, posledica restriktivnih mera nekih država uvedenih protiv kompanije i njenih podružnica.

(RTS)