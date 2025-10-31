Alibunar: Podrška mladim porodicama

Uz podršku Opštine Alibunar, a u okviru javnog konkursa Ministarstva za brigu o selu Vlade Republike Srbije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, dodeljena su sredstva Toši i Vesni Lotrean iz Lokava i Sonji Žabek iz Novog Kozjaka.

Odlukom donetom 24. oktobra 2025. godine, ova domaćinstva su stekla pravo na bespovratnu finansijsku podršku za kupovinu kuća sa okućnicom u svojim mestima. Dodela sredstava deo je šireg programa koji ima za cilj jačanje demografske slike sela, podršku mladim porodicama i unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama.

Rukovodstvo opštine Alibunar istaklo je da je ovo još jedan značajan korak u nastojanjima lokalne samouprave da doprinese stvaranju boljih uslova za život na selu i zadrži mlade u svojim mestima.

„Opština Alibunar će i ubuduće aktivno učestvovati u programima podrške koje sprovodi Ministarstvo za brigu o selu. Naš cilj je da svaka mlada porodica ima priliku da svoj život gradi u stabilnom i podsticajnom okruženju, uz sigurnost doma i zajednice koja ih podržava“, poručeno je iz opštine.

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom pokazao se kao jedno od najuspešnijih rešenja u revitalizaciji sela širom Srbije. Zahvaljujući ovoj inicijativi, brojni mladi ljudi i porodice pronašli su svoj dom i priliku za novi početak upravo na selu.

(Pančevac/Alibunar.org.rs)