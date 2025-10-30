Važno obaveštenje: Radovi na nadvožnjaku na Novoseljanskom putu

Nadvožnjak na Novoseljanskom putu u Pančevu biće zatvoren za saobraćaj 30.10.2025. godine od 21 do 3 sata, zbog postavljanja novih stubova javnog osvetljenja.

U tom vremenskom periodu će biti obavljena demontaža starih dotrajalih stubova i ugradnja novih 9 stubova javnog osvetljenja.

Zbog pada dva stuba javnog osvetljenja na nadvožnjaku na Novoseljanskom putu, ali i lošeg stanja preostalih stubova u pravcu prema Banatskom Novom Selu izvršiće se hitna zamena svih stubova koji su postavljeni u kosini nasipa na nadvožnjaku.

(Pančevac)