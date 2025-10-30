NA SKUPŠTINI: Usvojen rebalans gradskog budžeta

Predsednik Skupštine grada Tigran Kiš imao je težak dan na poslu: u nekim momentima nije imao kontrolu nad situacijom u velikoj sali zgrade Gradske uprave. O tome nešto kasnije, jer je ipak najvažnije ono od čega se živi, a to je novac – na dnevnom redu je bio Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2025, odnosno rebalans.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović je za govornicom podvukao da je „budžet grada živa materija koja se prati svakodnevno” i da je „nakon detaljne analize realizacije budžeta i prvog rebalansa utvrđeno povećanje prihoda”, što je omogućilo da se pred odbornicima nađe novi rebalans. Jedan od ključnih razloga za donošenje rebalansa je i povećanje minimalne cene rada, što je dovelo do potrebe da se obezbede dodatna sredstva za isplatu zarada u javnom sektoru u skladu sa zakonom.

– Veoma odgovornom politikom, u složenim okolnostima na globalnom nivou, predsednik Aleksandar Vučić ispunio je obećanja o povećanju minimalne cene rada, što je zahtevalo i reakciju lokalne samouprave. Ovim rebalansom obezbeđujemo sredstva da sve naše ustanove, javna komunalna preduzeća, kao i predškolske i kulturne ustanove, mogu redovno da izvršavaju sve svoje obaveze. Budžet grada Pančeva nakon rebalansa iznosi 10 milijardi i 600 miliona dinara, a grad ne odustaje ni od jedne započete investicije – objasnio je Stevanović.

Gradonačelnik je rekao da se otvaraju pozicije za nove projekte, među kojima su najznačajniji obezbeđivanje 70 miliona dinara za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju Mladost, sredstva za eksproprijaciju parcela u naselju Stara Misa radi izgradnje kanalizacione mreže za oko 250 domaćinstava, dodatnih 150 miliona dinara za radove na putnoj infrastrukturi u gradu i naseljenim mestima, kao i sredstva za proširenje mesnih grobalja u prigradskim i seoskim naseljima.

Dodao je:

– Ovim rebalansom nastavljamo da ulažemo u sva naša naseljena mesta, od Banatskog Novog Sela i Dolova, preko Starčeva i Banatskog Brestovca, pa sve do Jabuke i Omoljice. Samo Ivanovo ovoga puta nije obuhvaćeno novim radovima, ali ne zato što je manje važno, nego zato što smo u prethodnom periodu tamo realizovali više investicija, a nove su već u pripremi. Ovim rebalansom obezbeđuje se kontinuiran, nesmetan i uspešan rad kompletnog sistema u gradu Pančevu i nastavlja se sa realizacijom investicija koje su važne za sve sugrađane.

Predstavnici građana u lokalnom parlamentu usvojili su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Pančeva, planove detaljne regulacije za severnu industrijsko-poslovnu zonu 3 i kanalsku mrežu u Pančevu, kao i Strategiju bezbednosti saobraćaja grada Pančeva od 2024. do 2030. i Akcioni plan bezbednosti saobraćaja do 2026. Skupštinska većina je dala saglasnost na brojne izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i finansijskih planova ustanova kulture i drugih budžetskih korisnika i prihvatila nekoliko kadrovskih rešenja u upravnim i školskim odborima, kao i u javnim preduzećima.

Od samog početka sednice, predsedniku lokalnog parlamenta Kišu bilo je nemoguće da umiri ubedljivo najbrojniju odborničku grupu koju predvodi SNS, jer su njeni članovi kad god bi za govornicu izašla Tamara Maksić, odbornica Zeleno-levog fronta, pravili buku, a za ovu sednicu spremili su i bele kišobrane s natpisima – „Bokune, izvini!”, „Širimo ljubav”, „Tamara, izvini se” i „Nećemo uvrede!” – koje su otvarali pošto Tamara Maksić stane ispred mikrofona. Razlog je, kako su objasnili na prethodnoj sednici, što je ona na Fejsbuku uvredila odbornika Branka Bokuna, a sada odbija da se izvini za to.

Sednica je trajala tri sata.

(Pančevac / S. T.)

