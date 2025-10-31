VITMAN: Zablistaće prometna Sterijina ulica

Gradska menadžerka Maja Vitman održala je konferenciju za novinare na početku Sterijine ulice na Tesli, kod kružnog toka nadomak Plinare. Povod je bila najava početka radova na rekonstrukciji ove izuzetno frekventne jednosmerne ulice, koja spaja Ulicu Lava Tostoja sa Ulicom Paje Marganovića.

– Ovo je još jedna od kapitalnih investicija koja je strateški planirana, imajući u vidu privredni i ekonomski razvoj našeg grada. Malo je reći koliko nas ovo čini srećnim. Svaki deo grada nam je podjednako važan, a pogotovo najfrekventnije ulice koje su svakodnevni deo trase kretanja mnogih sugrađanki i sugrađana. Činjenica je da postoji velika zainteresovanost Pančevaca za ove radove, što je i logično imajući u vidu koliko je Sterijina ulica prometna i kakav je njen strateški pravac. Posebno je važno to što će rekonstrukcija ulice mnogo doprineti bezbednosti učesnika u saobraćaju i podizanju kvaliteta života stanara – podvukla je gradska menadžerka.

Početak radova, vrednih 74 miliona dinara s PDV-om, planiran je za 3. novembar, kada će ulica biti i zatvorena za saobraćaj: naravno, radovi će se izvoditi fazno i biće omogućeno stanovnicima okolnih kuća i zgrada da je, uz dodatne mere predostrožnosti, koriste. Predviđena je kompletna rekonstrukcija ulice za jednosmerni saobraćaj širine 3,5 metara u dužini od 303 metra.

Pešačke staze od behatona biće urađene obostrano u širini od 1,5 metara. Planira se izgradnja novih 20 parking mesta, od kojih je jedno mesto za osobe sa invaliditetom, kao i 33 kolskih prilaza od betonske galanterije za objekte: širina onih za porodično stanovanje je tri metra, a za zgrade pet metara. Biće postavljeno 12 čeličnih pocinkovanih stubova visine od osam do 12 metara sa savremenim svetiljkama LED tehnologije.

Maja Vitman je najavila:

– Obuhvatom radova predviđena je i sadnja 43 stabla iz grupe srednjeg do visokog listopadnog drveća. Rekonstruisaćemo i izgraditi atmosfersku i fekalnu kanalizaciju, kao i vodovodnu mrežu. Građani će sigurno imati primedbe na vremenske uslove kada krenemo s radovima, ali ne sme se zaboraviti u koliko teškom stanju se našla naša država. Dokle god su naši sugrađani uz nas, mi ćemo raditi vredno i odgovorno za dobrobit naše celokupne zajednice. U saradnji sa imaocima javnih ovlašćenja napravićemo ulicu koju nećete moći da prepoznate. Biće ovo izazovan projekat i radujemo se njegovom završetku. Narednih dana, putem sredstava javnog informisanja, kao i preko pošte, obaveštavaćemo građane o detaljima u vezi sa zatvaranjem saobraćajnice i mogućnostima kretanja.

Uporedo sa rekonstrukcijom ulica u gradu – privodi se kraju uređivanje Cvijićeve na Strelištu – sprovode se i radovi na sređivanju ulica u naseljenim mestima. U toku je asfaltiranje ulica u Banatskom Novom Selu, Banatskom Brestovcu i Kačarevu, a završetak radova se očekuje do 20. decembra.

Našem gradu, za sledeću godinu, poverene su četiri kapitalne investicije, a to su, pored Sterijine ulice, rekonstrukcija Ulice Branka Radičevića u centru Pančeva, dogradnja tribina na SRC-u „Mladost” i, najvažnija, izgradnja magistralne vodovodne mreže od Kačareva do Banatskog Novog Sela. Ukupna vrednost ovih investicija je oko 800 miliona dinara.

(Pančevac / S. T.)

VITMAN: Radovi u Cvijićevoj pri kraju