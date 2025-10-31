Fudbaleri Železničara na 68. Međunarodnom sajmu knjiga

Beograd ovih dana igra u ritmu knjige – pored fudbalske lopte, u centru pažnje našle su se i korice i stranice, jer se upravo održava 68. Međunarodni sajam knjiga.

Na ovom „terenu znanja“ pojavili su se i fudbaleri FK Železničar Pančevo – prvotimci Stefan Cvetković, Branislav Knežević i Kristijan Šekularac, zajedno sa omladincima Nemanjom Juzbašišem, Mihajlom Starčevićem i Nikolom Kartalom, te kadetom Vukom Samardžićem.

Pre nego što su zakoračili među štandove i police prepune novih naslova, omladinci i kadeti otkrili su šta očekuju od Sajma i koje sportske biografije su do sada čitali.

Nemanja Juzbašiš, omladinska škola Železničara:

– Nisam do sada čitao sportske biografije, ali sam gledao dokumentarac o Kristijanu Ronaldu koji mi je uzor od malena. Voleo bih da pročitam i njegovu biografiju, ako postoji.

Mihajlo Starčević, omladinska selekcija:

– Voleo bih da pročitam autobiografiju Novaka Đokovića, jer u njemu vidimo uzora i profesionalca. Trudimo se da pratimo njegov način ishrane i pristup sportu. Danas sam kupio knjigu ‘Mali vojnik velikog rata’.

Vuk Knežević, kadetska selekcija:

– Volim da čitam — pročitao sam biografiju Dejana Stankovića. Iako ne igram na njegovoj poziciji, imao je sjajnu karijeru. Danas sam kupio Miroslavljevo jevanđelje — drugačija tematika, ali me mnogo privlači.

Prvotimci su proveli dan okruženi knjigama, razgledajući brojne štandove i tražeći literaturu koja ih inspiriše.

(Pančevac)