Oglasili se iz „Srbijavoza“: Obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika

19:09

31.10.2025

Foto: Foto: Instagram/ srbija_vo

Srbijavoz obaveštava putnike da je danas, zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

– Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 31.oktobra 2025. godine, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave – navodi se u obaveštenju postavljenom na sajtu Srbijavoza.

Kako dodaju, intenzivno sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije.

– Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova – navodi se.

Zamolili su putnike da se do potpune normalizacije saobraćaja pre polaska na stanicu informišu putem sajta www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.

(Pančevac)

Tagovi

obustava Srbijavoz

