Oglasili se iz „Srbijavoza“: Obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika

Srbijavoz obaveštava putnike da je danas, zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

– Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 31.oktobra 2025. godine, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave – navodi se u obaveštenju postavljenom na sajtu Srbijavoza.

Kako dodaju, intenzivno sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije.

– Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova – navodi se.

Zamolili su putnike da se do potpune normalizacije saobraćaja pre polaska na stanicu informišu putem sajta www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.

(Pančevac)