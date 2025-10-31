Oglasili se iz „Srbijavoza“: Obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika

Kineski horoskop za novembar 2025
20:00
31.10.2025
Srbijavoz obaveštava putnike da je danas, zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.
– Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 31.oktobra 2025. godine, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave – navodi se u obaveštenju postavljenom na sajtu Srbijavoza.
Kako dodaju, intenzivno sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije.
– Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova – navodi se.
Zamolili su putnike da se do potpune normalizacije saobraćaja pre polaska na stanicu informišu putem sajta www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.
(Pančevac)