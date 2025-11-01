JABUKA: Zapažene aktivnosti učenika Osnovne škole „Goce Delčev” tokom oktobra

Učenici Osnovne škole „Goce Delčev” iz Jabuke imali su niz vannastavnih aktivnosti tokom oktobra, a neke od njih svakako vredi izdvojiti i pohvaliti.

Već prvog dana desetog ovogodišnjeg meseca održana je manifestacija „Dani jabuke” u lokalnoj hali sportova, a povod je bio prikupljanje sredstva za obnavljanje školske zgrade.

Jabučki đaci i zabavištanci sakupljali su novac prodajući razna slatka i slana peciva, kolače od jabuka, igračke, knjige i razne ručne radove.

Svi koji su se tamo zatekli mogli su da obilaze štandove i kupe šta im se dopada.

Doprinos akciji dao je KUD „Vasil Hadžimanov” iz Jabuke, koji je održao koncert i pokazao šta je tradicija.

Manifestaciju je posetilo mnogo meštana, koji su na taj način pomogli deci da prikupe novac, a ona su lepo i kvalitetno provela dan u radu i druženju.

Učenici OŠ „Goce Delčev” su potom u subotu, 5. oktobra, posetili Deliblatsku peščaru kako bi učestvovali na manifestaciji „U bojama ruja”.

Vodič jabučke grupe bila je Milica Gavrilović, a nakon dolaska i prijave krenulo je pešačenje po unapred dodeljenoj stazi broj tri, dužine sedam kilometara.

Sama staza nije bila toliko zahtevna, ali su se mališani ipak umorili, jer je šetnja potrajala tri sata.

Kada je reč o uspesima jabučkih učenika, vredni pomena su rezultati sestre i brata Veličković na okružnom takmičenju u plivanju.

Tako je Marija (4-1) osvojila prvo mesto u disciplini 50 metara prsno, dok je Dario (5-2) zauzeo treće mesto na 50 metara leđno.

Njih dvoje nastupaju za pančevački klub Dinamo, i to Dario oko pet i po godina, a Marija dve.

Treninzi su im četiri puta nedeljno i ponekad im je veoma naporno da usklade školske i sportske obaveze, ali oboje izuzetno vole plivanje i spremni su da savladaju svaku prepreku.

(Pančevac/J. Filipović)

JABUKA: Dve domovine – Srbija i Makedonija

MIRISOM DO JABUKE „Zlatna jabuka” uz pomoć „Veštih ruku” do korisnih preparata