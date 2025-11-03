Kupus stigao na pijace: Počela sezona kiseljenja

Kupus je neizostavan deo svake domaće zimnice, a domaćice već uveliko biraju glavice koje će završiti u buradima i teglama.

Na zelenoj pijaci cene kupusa se razlikuju u zavisnosti od sorte i kvaliteta – kilogram kupusa trenutno košta od 40 i 50, pa sve do 80 dinara.

Prodavci kažu da je skuplji kupus onaj „pravi futoški“, poznat po tankim listovima, slatkastom ukusu i odličnom kvalitetu kada se ukiseli.

Iako su cene nešto više nego prethodnih godina, interesovanje kupaca ne opada. Na pijacama se svakodnevno mogu videti građani koji kupuju veće količine, a mnogi priznaju da bez domaćeg kiselog kupusa – nema prave zime.

(Vojvođanski)