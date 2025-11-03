Kupus stigao na pijace: Počela sezona kiseljenja

KARDIOLOG UPOZORAVA: Nagla promena vremena opasna za srce
Kupus je neizostavan deo svake domaće zimnice, a domaćice već uveliko biraju glavice koje će završiti u buradima i teglama.
Na zelenoj pijaci cene kupusa se razlikuju u zavisnosti od sorte i kvaliteta – kilogram kupusa trenutno košta od 40 i 50, pa sve do 80 dinara.
Prodavci kažu da je skuplji kupus onaj „pravi futoški“, poznat po tankim listovima, slatkastom ukusu i odličnom kvalitetu kada se ukiseli.
Iako su cene nešto više nego prethodnih godina, interesovanje kupaca ne opada. Na pijacama se svakodnevno mogu videti građani koji kupuju veće količine, a mnogi priznaju da bez domaćeg kiselog kupusa – nema prave zime.
(Vojvođanski)
Glogonj je i ove godine bio domaćin tradicionalne, 18.po redu Kupusijade, u okvir umanifestacije „Glogonjska jesen“ koja je okupila brojne goste i izlagače u znaku promovisanja kupusa ,ali i ostalih povrtarskih proizvoda.
