Poruka JKP-a „Higijena”: Čistije ipak može!

U Starčevu je pretežno bilo starog nameštaja, a u Dolovu i Pančevu baštenskog otpada. Skupljan je sav otpad velikih dimenzija, izuzev građevinskog šuta. Starčevci su se u najvećoj meri pridržavali rasporeda, što je radnicima „Higijene” olakšalo rad. Tokom aprilske akcije ovog tipa sakupljeno je rekordnih 1.720 kubnih metara kabastog otpada, a sličan rezultat, posle preciznog merenja, očekuje se i sada.

Akcija „Oktobar – mesec čistoće” trajala je od 1. do 30. oktobra. Zaposleni u radnim jedinicama „Čistači” i „Iznošenje otpada” odvozili su izneti otpad do stare deponije prema objavljenom rasporedu na Fejsbuk stranici i sajtu preduzeća, kao i u „Pančevcu”, s retkim kašnjenjem zbog mehanizacije. Pet ekipa s vozilima – kamionima otvorenih prikolica i grajferima, tj. vozilima s dizalicom tovarnog prostora 20 kubika – patroliralo je od ponedeljka do četvrtka od sedam do 15 sati, u okviru rasporeda, a petkom je obilazilo isti teren da bi se utvrdilo da li ima ostataka otpada, kao i po pozivu stanovništva. Poslednjih dana oktobra pregledane su i očišćene sve ulice Pančeva, Starčeva i Dolova.

Jesenja i prolećna akcija uklanjanja kabastog otpada sprovode se više od dvadeset godina u Pančevu, a približno deset u Starčevu i Dolovu, kako bi se pomoglo stanovništvu u odlaganju nepotrebnih stvari iz domova i dvorišta, čime se sprečava nastanak divljih deponija. Izdvojena ambalaža biće upućena na reciklažu, što je još jedan doprinos očuvanju životne sredine.

Pored ovoga, građanima, korisnicima usluga JKP-a „Higijena”, omogućeno je da kabasti i građevinski otpad odnesu na staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra. Na to imaju pravo svakog meseca. Da ne bi bilo zloupotreba, bitno je da dođu lično i da prikažu poslednji plaćeni „Higijenin” račun za odnošenje komunalnog otpada. Drugi način da pravilno odlože kabasti otpad je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila javnog preduzeća u vidu vanredne usluge, koja se naplaćuje prema objavljenom cenovniku.

(Pančevac / S. T.)

