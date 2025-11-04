Pančevo Zdravlje

Doktor Sava Novaković: I najmanju tegobu u grudima treba proveriti

10:58

04.11.2025

Foto: RINA

Vreme, godine, loše navike utiču da u jednom trenutku naše srce signalizira da se javio ozbiljan problem.Najmanju tegobu u grudima koja je često praćena i mučninom bolom u grudima žellutcu treba isprataiti i javiti se lekaru, prenosi RTV Pančevo.

Pored respiratornih infekcija najčešće pomoć u Hitnoj službi  potraže pacijenti sa visokim krvnim pritiskom ,kada ne mogu da regulišu visoke vrednosti .Doktor Sava Novaković ističe da i najmanju tegobu u grudima koja je često praćena  i mučninom , bolom  u želucu treba ispratiti i javiti se lekaru. Poslednjih dana bilo je infarkta miokarda kod pacijenta koji su potražili pomoći kasnije,, voženi do drugih zdravstvenih ustanova, rekao je dr Sava Novaković

– Srčani problemi vezani za infarkt miokarda , potencijalno tako da svaki simptom koji navodi pacijent treba ispratiti.To se odražava kao bol u grudima u vidu stezanja , može se javiti kao bol u stomaku, ali je najvažnije da isključimo da li se radi o infarktu miokarda. U zavisnosti od pacijenta neko ima preznojavanje, malaksao je to sugeriše na srčanu patologiju .Ako uopštene  mogu da dođu do ambulante , svakako bi trebalo da pozovu Hitnu pomoć i ekipa izlazi na teren.

Doktor Novaković dodaje da promene vremena često utiču na srčane bolesnike, posebno im ne pogoduje hladno vreme koje je poslednjih dana u jutarnjim časovima izraženo, a onda dođe do otopljavanja.To posebno ne odgovara pacijentima koji imaju anginu pektoris.

 

(Pančevac/RTV Pančevo)

