Greške koje mogu biti kobne – šta obavezno treba znati pri kupovini polovnih guma

Od izuma automobila, kupovina polovnih vozila sasvim je uobičajena, isto kao i korišćenje polovnih delova, ali kada je reč o gumama, tu mnogi postaju sumnjičavi.

Može li se uopšte verovati gumama koje su već prešle hiljade kilometara? I da li je ušteda dovoljna da opravda rizik?

Na prvi pogled, polovne gume deluju kao logična opcija za one koji žele da smanje trošak. Nove gume, čak i za skromnije automobile, mogu koštati nekoliko stotina evra po setu, dok se polovne često nude i do 50 posto jeftinije.

Posebno su zanimljive vozačima koji planiraju da zadrže auto još nekoliko meseci ili se retko voze. Ali kao i kod svake jeftinije alternative, i ovde važi pravilo – treba znati šta kupujete, piše Jutarnji list.

Gume su jedina dodirna tačka automobila sa putem. Njihov zadatak nije samo da obezbede prijanjanje, već i da odvode vodu, održavaju stabilnost i skrate zaustavni put. Već mala oštećenja, poput mikropukotina ili udubljenja od udarca u ivičnjak, mogu znatno narušiti bezbednost. Problem je u tome što se takve mane često ne vide golim okom, pa kupovina polovnih guma postaje pitanje poverenja prema onome ko ih prodaje.

Veliki proizvođači, poput Mišelina ili Kontinentala, otvoreno odvraćaju od kupovine polovnih guma. Njihov argument je jasan – nikada ne možete znati prošlost te gume. Da li je pretrpela udarac, vozila se s preniskim pritiskom ili bila pregrejana? Sve su to rizici koji se ne mogu lako proceniti bez stručne opreme.

S druge strane, iskusni vulkanizeri tvrde da polovne gume ne treba automatski odbaciti. Postoje mnogi slučajevi kada su gume gotovo nove, na primer, kada vlasnik lizing automobila vraća vozilo s različitim setovima guma ili kada neko odmah nakon kupovine novog automobila želi druge dimenzije, marku ili odmah prelazi na celogodišnje gume. Takve gume mogu imati tek nekoliko hiljada kilometara iza sebe i biti u odličnom stanju.

Ključno je, dakle, mesto kupovine. Gume treba kupovati isključivo kod proverenih specijalista, a ne od privatnih prodavaca ili putem oglasa. Stručnjak može pregledati svaku gumu, proveriti nevidljiva oštećenja i izmeriti tvrdoću gume koja s godinama opada. Takođe će znati da „pročita“ DOT oznaku – kod koji otkriva godinu i nedelju proizvodnje. Ako je guma starija od deset godina, ne bi trebalo više da se koristi, bez obzira na to koliko profil izgleda dobro.

Važno je i da se ne menja samo jedna guma – uvek treba zameniti najmanje dve na istoj osovini, kako bi se zadržala stabilnost i ravnomerno trošenje. Proverite i nosivost, kao i brzinski indeks. Guma s nižim indeksom od propisanog može biti opasna, naročito na auto-putu.

Prednosti polovnih guma nisu samo finansijske. Njihova ponovna upotreba znači i manje otpada, što ih čini održivijim izborom. U Holandiji i Nemačkoj deo guma koje su još u dobrom stanju prolazi kroz sistem kontrole i prodaje se uz garanciju, čime se kombinuju ekonomičnost i bezbednost.

(Pančevac/Bizportal)