PU Pačevo: Vozilo naletelo na žena (84) u Kačarevu, poginula na licu mesta

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kačarevu, život je izgubila žena (84), potvrđeno je iz Policijske uprave Pančevo.

Prema prvim informacijama, na staricu je naleteo automobil dok je prelazila ulicu. Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na mesto nesreće mogla je samo da konstatuje smrt žene iz Kačareva.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće naknadno utvrđene.

Portparol Policijske uprave Pančevo, Željko Grujić u izjavi medijima, apelovao je na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, posebno u uslovima smanjene vidljivosti. „Vozači treba da prilagode brzinu stanju puta i poštuju propise, a pešaci da budu pažljivi i koriste površine namenjene njihovom kretanju. Preporučljivo je da nose odeću sa reflektujućim detaljima kako bi bili uočljiviji, i da prilikom prelaska kolovoza ne koriste mobilne telefone ni slušalice“, naveo je Grujić.

