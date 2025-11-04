Ulična trka 8. novembra: Ovo su izmena trasa autobusa

Atletski klub Panonija uz podršku grada Pančeva, Turističke organizacije Pančevo i Sportskog saveza Pančevo povodom dana grada 8.novembra organizuje Uličnu trku Pančevu, u okviru koje će biti održan i po prvi put polumaraton.

Saša Stojilović, predsednik Atletski kluba Panonija pozvao je Pančevce na ovaj jedinstveni sportski događaj u gradu.

Promoterka Ulične trke Pančevo je naša proslavljena atletičarka Milana Tirnanić koja je pozvala mališane da učestvuju u trci koja počinje već u 10 sati. Za sve pobednike obezbeđene su vredne nagrade, medalje i pehari.

Zbog održavanja uličnih trka u Pančevu, u subotu 8.novembra autobusi Pantransporta će saobraćati izmenjenim trasama .U vreme trajanja događaja menjaju se trase više gradskih i međumesnih linija.

· Linije 2 i 3: Idu ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – Vojvode Radomira Putnika – Karađorđevom – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića. Ne staju kod „Gradske uprave“, „Stare pošte“ i „Robne kuće“.

· Linije 4 i 6: Završno stajalište biće „Autobuska stanica“, polazno „Zavod za zapošljavanje“. Van primene stajališta „kod Popaja“, „Snežana“ i „Robna kuća“.

· Linije 14, 25 i 27: U smeru ka naseljima idu preko ulica Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina. Bez stajališta „Snežana“ i „Robna kuća“.

· Linije 24 i međumesna ka Opovu/Sakulama: U smeru ka naseljima idu preko Karađorđeve, Moše Pijade i Dimitrija Tucovića. Ne staju kod „Gradske uprave“, „Stare pošte“ i „Robne kuće“.

Vozači i putnici se mole za razumevanje i praćenje privremenih promena.

(Pančevac)