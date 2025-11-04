Servisne informacije

Ulična trka 8. novembra: Ovo su izmena trasa autobusa

11:30

04.11.2025

Foto: Pančevac

Atletski klub Panonija uz podršku  grada Pančeva, Turističke organizacije Pančevo i Sportskog saveza Pančevo  povodom  dana  grada 8.novembra organizuje   Uličnu trku Pančevu, u okviru koje će biti održan i po prvi put polumaraton.

Saša Stojilović, predsednik Atletski kluba Panonija  pozvao je Pančevce na ovaj jedinstveni sportski događaj u gradu.

Promoterka    Ulične trke Pančevo  je naša proslavljena atletičarka Milana Tirnanić koja je pozvala mališane da   učestvuju u trci koja počinje  već u 10 sati. Za sve pobednike obezbeđene  su vredne nagrade, medalje i pehari.

Zbog održavanja    uličnih trka u  Pančevu, u subotu 8.novembra autobusi Pantransporta će  saobraćati izmenjenim trasama .U vreme trajanja događaja menjaju se trase više gradskih i međumesnih linija.

·  Linije 2 i 3: Idu ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – Vojvode Radomira Putnika – Karađorđevom – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića. Ne staju kod „Gradske uprave“, „Stare pošte“ i „Robne kuće“.
·  Linije 4 i 6: Završno stajalište biće „Autobuska stanica“, polazno „Zavod za zapošljavanje“. Van primene stajališta „kod Popaja“, „Snežana“ i „Robna kuća“.
·   Linije 14, 25 i 27: U smeru ka naseljima idu preko ulica Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina. Bez stajališta „Snežana“ i „Robna kuća“.
·  Linije 24 i međumesna ka Opovu/Sakulama: U smeru ka naseljima idu preko Karađorđeve, Moše Pijade i Dimitrija Tucovića. Ne staju kod „Gradske uprave“, „Stare pošte“ i „Robne kuće“.
Vozači i putnici se mole za razumevanje i praćenje privremenih promena.

(Pančevac)

