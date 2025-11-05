OŠ „Zoran Petrović“ Sakule: Obeležen mesec zdrave hrane

Mesec oktobar se obeležava kao mesec zdrave hrane, odnosno pravilne ishrane, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj zdrave ishrane i promociju zdravih navika.

Na početku Časa odeljenjskog starešine u OŠ „Zoran Petrović“ Sakule 28. oktobra, uz ppt prezentaciju, u odeljenju VII-1 razgovaralo se o važnosti konzumiranja zdravih namirnica i sadržaju vitamina, minerala, proteina, ugljenih hidrata i masti u njima, piše Naše Opovo.

Naglašena je potreba za unošenjem dovoljno tečnosti u organizam i bavljenjem fizičkim aktivnostima, ali i ukazano na štetno dejstvo brze hrane, gaziranih pića i šećera na ljudski organizam. Svi su zaključili da je barena hrana mnogo zdravija nego pržena, masna, ljuta i slana jela. Predstavljeni su primeri zdravih obroka i urađen je zajednički plakat na ovu temu. Učenica Isidora Dragojlov je napisala pesmu ,,Hranimo se zdravo”.

Odgledan je i kraći film sa porukom da je sirova hrana zdravija od termički obrađene. Na kraju časa je usledilo posluženje u vidu domaćih kulinarskih proizvoda i svežeg voća i povrća.

U četvrtak, 30. oktobra, učiteljica Tatjana Popov je sa svojim đacima odeljenja III-2 u održala javni ugledni čas. Zajedno su sa prvacima recitovali stihove Ljubivoja Ršumovića „Ako želiš mišice“ o značaju voća i prikazana je Piramida zdrave ishrane. Učenici su pevali pesmu „Bluuuz o zdravoj hrani“ uz gitare i đuskanje, kazivali mudre izreke o zdravoj hrani. Prikazana je ppt prezentacija o pravilnoj ishrani, značaju voća, povrća, žitarica, mleka i mlečnih proizvoda, mesa ribe i jaja, masti i slatkiša.

U čast 30. oktobra, Svetskog dana jabuke, čas je završen izrekom ,,Zdravlje je najveće bogatstvo!“, a svi su potom otišli na zdravu užinu: integralne kifle i jabuke, jer „Jabuka na dan, tera doktora iz kuće van!

