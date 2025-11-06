Povišena temperatura prirodna odbrana organizma

Respiratorne infekcije su uobičajene za ovo doba godine i često su praćene povišenom temperaturom. Zbog povišene telesne temperature pacijent se često uplaši i potraži pomoć lekara. Ako je temperatura uzrokovana zaraznom bolešću, povišenje telesne temperature koristi organizmu u svladavanju bolesti, jer podstiče odbrambene reakcije organizma. Pogrešno je snižavati temperaturu koja je 38°C, rekla je dr Jelena Drndarski.

To je imunološki odgovor – organizam se bori sa određenim agensom, uglavnom virozom, a ređe se nadoveže bakterijska infekcija. Viroze mogu trajati i do sedam dana, a do temperature od 38°C ne treba snižavati, već je potrebna rehidratacija i mirovanje, dodala je doktorka.

Voće, mirovanje i lekovi kada je temperatura visoka – to su načini da snizimo temperaturu, savladamo bolest i ojačamo imunitet.

