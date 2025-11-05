Nisam pesimista, to možda nije loša vest za građane: Predsednik Vučić o sitaciji sa NIS-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Rusi rade na pronalaženju partnera kako bi rešili pitanje NIS-a i istakao da, iako nije optimista po prirodi, u ovom slučaju nije pesimista.

– To možda nije loša vest za građane – kazao je predsednik Vučić za Informer TV, dodajući da bi Srbija morala biti saglasna sa rešenjem koje ponude Rusi, odnosno sa njihovim dogovorom sa trećom stranom i Amerikancima.

Izrazio je uverenje da će Rusi pronaći rešenje i istakao da bi to bilo olakšanje za građane, ali i za državu.

– Onda bismo mogli da se posvetimo onome što je najvažniji zadatak, a to je EXPO – rekao je Vučić.

(Pančevac)