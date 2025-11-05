Politika Vesti

Srbi sa KiM dočekani u Beogradu: Veličnastven skup ispred Skupštine

20:24

05.11.2025

Printscreen/YT

Srbi sa Kosova i Metohije, koji već osam dana pešače ka Novom Sadu kako bi podržali Aleksandra Vučića, stigli su u Beograd.

U prestonici ih je dočekao veličanstven doček, kada se gotovo 50.000 ljudi okupilo kako bi pozdravilo njihov poduhvat.

Srbi sa AP KiM, koji pešače iz južne pokrajine već osmi dan kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, stigli su ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, a dočekao ih je veliki broj građana sa upaljenim bakljama i uz aplauz. Priređen je veličanstven doček na platou ispred Narodne skupštine Srbije, gde su građani koji su dopešačili sa Kosova i Metohije dočekani pogačom i solju.

Prema procenama policije, na ovom prijavljenom javnom okupljanju prisustvuje oko 47500 građana, saoštio je MUP.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da su Srbi sa AP KiM uvek branili otadžbinu i ustavni poredak Srbije te da je ponosna što će ih večeras dočekati na platou ispred parlamenta.

Miloš Vučević se obratio građanima ispred Skupštine rekavši da im se treba zahvaliti što čuvaju srpsku državu.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da su se u Beogradu okupili ljudi kako bi poželeli dobrodošlicu Srbima sa Kosova i Metohije i zahvalili im na tome što istrajavaju čuvajući srpsko ime i prezime i srpsku državu u južnoj pokrajini.

(Pamčevac

