Vučević najavio veliki skup protiv blokada u Novom Sadu za desetak dana

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević najavio je da će veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu biti održan za oko deset dana, kada će u tom gradu biti dočekani i Srbi sa Kosova i Metohije. On je istakao da će skup nositi jasnu poruku – “stop separatizmu u Vojvodini“.

– Za nekih desetak dana, mislim, da će biti veliki skup u Novom Sadu. I tada ćemo dočekati Srbe s Kosova i Metohije, ali, pre svega, će to biti skup sa porukom – stop separatizmu u Vojvodini, stop politici Dinka Gruhonjića i njemu sličnima – rekao je Vučević za TV K1, odgovarajući na pitanje o planovima u vezi sa skupom.

Vučević je dodao da će se na tom događaju još jednom jasno istaći da je Vojvodina “integralni i neodvojivi deo države“ i da neće biti dozvoljeno da se, kako je rekao, “na talasu ove tragedije bilo ko pokuša da rasturi taj deo Srbije“.

(Pančevac)