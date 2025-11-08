Južni Banat

Uređena staza kod Doma zdravlja

Opština Bela Crkva nastaviće sa ovakim akcijama uređenja kako u gradu tako i naseljenim mestima u cilju poboljšanja svakodnevnog života meštana.

11:00

08.11.2025

Podeli vest:

Foto: Printscreen/BCinfo

Opština Bela Crkva obezbedila je sredstva i tehničke kapacitete za uređenje staze kod zgrade Doma zdravlja „Bela Crkva“ koja vodi ka Tehničkoj školi „Sava Munćan“, prenosi sajt BCinfo.

S obzirom na to da je ovaj deo oko zgrade Doma zdravlja veoma frekventan, stazu koriste i učenici Tehničke škole i Belocrkvanske gimnazije, jer spaja ulicu Jovana Cvijića sa ulicom Jovana Popovića, ukazala se potreba za njenom sanacijom.

Izvađen je stari materijal, urađeni pripremni zemljani radovi i postavljen je novi beton. Opština Bela Crkva nastaviće sa ovakim akcijama uređenja kako u gradu tako i naseljenim mestima u cilju poboljšanja svakodnevnog života meštana.

(Pančevac/BCinfo)

Tagovi

Bela Crkva Dom zdravlja staza Trotoar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.