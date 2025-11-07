IZAŠAO „PANČEVAC”: Jesenje slike i teme

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 7. novembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete čitati: na Sajmu knjiga u Beogradu pančevački pisci predstavili svoja dela; na sednici Skupštine grada usvojen rebalans budžeta; sve o slavama na jednom mestu; „Glogonjska jesen” u znaku kupusa…

U „Pančevcu” je izašao novi nastavak feljtona „O, Opovo”, u novinama je i reportaža u slici i reči sa 28. džez festivala, kao i tekst o tome šta je inspekcija pronašla u prodavnicama po gradu. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Iznajmljivanje stana u našem gradu, nevezano za kvadraturu, košta najmanje 200 evra. Na to treba dodati tzv. komunalije, odnosno sve što ide uz rentu – to je još 150 evropskih novčanica. Dakle, u startu je neophodno minimalno 40.000 dinara da bi se mlada osoba osamostalila, tj. otišla iz roditeljske kuće; koliku platu treba da ima kako bi mogla i da „živi”: napuni frižider, ode kod frizera, izlazi i druži se… Putovanja – misaona imenica.

Novac je u Srbiji, reklo bi se, glavna prepreka da mladi ljudi, neka to budu oni od dve decenije do 34 godine života, krenu u samostalan život. Postoje, naravno, još neki razlozi, kao i potpuno različite „škole mišljenja” u vezi sa ovim: pare nisu problem.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

25. Etno glas ove godine od 7. do 9. novembra