Vidimo se na vrhu: Prijave otvorene za vršačku 11. Trku uz stepenice!

Prijave su zvanično OTVORENE!

Kada već mislimo da smo ispratili poslednje trke u sezoni, stiže nam ona koja uvek donosi poseban izazov, adrenalin i energiju – 11. Trka uz stepenice, koja će biti održana 30.11.2025.

Ovo je trka za sve koji žele da testiraju svoje granice na potpuno drugačiji način. Kratka, intenzivna i nezaboravna – svake godine okuplja veliki broj rekreativaca, sportista, adrenalinskih zavisnika i ljubitelja neobičnih izazova. Uspon do vrha nikada nije lak, ali zato osećaj kada stignete gore vredi svakog koraka!

Sve informacije dostupne su na stranici www.compact.co.rs zvanični raspis,

link za prijave,

startnu listu učesnika,

online rezultate,

i uživo prenos preko YouTube kanala @serbia.timing, kako biste mogli da pratite trku iz svakog ugla.

Direktan link za prijave nalazi se u komentaru.

Spremite noge, pluća i dobru volju – vidimo se na vrhu!