„Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića na japanskom jeziku

15:00

08.11.2025

Foto: Printscreen/YT

Sjajna promocija knjige Jovana Sterije Popovića „Pokondirena tikva“ na japanskom jeziku održana je na @beogradski_sajam_knjiga. Uz nesebičnu podršku Ambasade Japana u Republici Srbiji, brojnih institucija i pojedinaca, naša knjiga ove jeseni putuje od #srbijadotokija.

 

(Pančevac)

