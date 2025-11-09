BRESTOVAC: JKP „Kombrest“ uredio salu na groblju i nabavio novi traktor

Javno komunalno preduzeće „Kombrest“ iz Banatskog Brestovca imalo je u poslednje vreme više zapaženih aktivnosti na poboljšanju usluga za svoje korisnike, kao i uslova rada u cilju zadovoljenja sopstvenih potreba.

Prema rečima direktorke te firme iz sela s jugoistoka teritorije Grada Pančeva, Tatjane Cvetanović, urađeno je mnogo toga.

– U poslednjih godinu dana uredili smo salu za daće na groblju. Ta prostorija je temeljno okrečena, ofarbani su prozori i zamenjen je sitan inventar. Pored toga, kupili smo još jedan klima-uređaj za pomenutu salu, a u međuvremenu je stigla i nova kuhinja. Preuredili smo i poboljšali hladnjaču za pokojnike. Instaliran je nov rashladni uređaj, poboljšana izolacija i postavljena nova vrata baš za tu svrhu. Uradili smo i hidroizolaciju na toj zgradi. Kao i svake godine, izbetonirane su nove staze na groblju u dužini od sto metara – navodi direktorka JKP-a „Kombrest“.

Ona podseća da je to preduzeće prošle godine kupilo novu traktorsku prikolicu, a ovih dana ona je uparena s novim traktorom, koji će služiti za odnošenje smeća i košenje zelenih površina.

– Reč je o potpuno novoj radnoj mašini marke „lovol 504“, koja nam je neophodna kao osnovno sredstvo za funkcionisanje preduzeća. Treba reći da je to vozilo klimatizovano i da ima podesivo sedište i volan, kao i prednju i zadnju vuču, četvorocilindrični motor, sinhroni menjač s dvanaest brzina unapred i unazad i četiri izvoda za hidrauliku. Inače, pošto smo pretprošle godine kupili i novi tarup za košenje, njega će vući upravo taj traktor. A kada je reč o uređivanju zelenih površina, ranije smo nabavili i dva nova trimera, kao i novu motornu testeru „stihl MS 350” –navodi Tatjana Cvetanović.

(Pančevac/J. Filipović)

