Predavanje „Male priče o Vuku Karadžiću“ u Kovinu

KOVIN – U okviru obeležavanja „Vukove nedelje“, a povodom rođendana velikog srpskog kulturnog revolucionara Vuka Stefanovića Karadžića, u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu održano je predavanje pod nazivom „Male priče o Vuku Karadžiću“.

Predavanje je upriličila profesorka srpskog jezika i književnosti Maša Vuletić, u okviru kulturno-obrazovnog i terapijskog programa ustanove.

Bioskopska sala objekta bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a pacijenti su sa pažnjom pratili izlaganje.

Tokom predavanja, profesorka Vuletić približila je prisutnima život i delo Vuka Karadžića kroz zanimljive anegdote: da nikada nije skidao svoj crveni fes čak ni na sastancima Društva srpske slovenosti; da je bolovao od reume i da se plašio promaje; kao i o njegovom bogatom porodičnom životu — brak sa krojačevom ćerkom Anom Marijom Kraus, 13 rođene dece, tragedije u porodici…

Profesorka je zaključila da Vuk Karadžić, uprkos teškim životnim okolnostima, predstavlja izuzetan primer kako jedan pojedinac može postati znamenje svog naroda i ostaviti dubok trag u kulturi i istoriji.

(Pančevac/RTV)