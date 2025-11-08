Srpski strelci zauzeli 14. mesto u Kairu

Muška ekipa Srbije zauzela je 14. mesto u timskom takmičenju vazdušnom puškom prvog dana Svetskog kupa u Kairu.

Pojedinačno je Lazar Kovačević je zauzeo 29. mesto, pogodivši 629,5 krugova.Među osam najboljih su vodila 632,4 kruga. Aleksa Rakonjac je osvojio 58, a Marko Ivanović 64. mesto u konkurenciji 109 strelaca.

Kad je o takmičenju dama reč, najbolji rezultat od reprezentativki Srbije zabeležila je evropska prvakinja za mlađe juniorke, Anastasija Živković. Postigla je identično ostvarenje kao i Kovačević, što joj je donelo 28. poziciju. I u ženskoj konkurenciji finale je bilo vrlo „skupo“. Osmoplasirana je zabeležila 633,0 krugova. Aleksandra Havran je zauzela 50, Teodora Vukojević, koja je imala problema sa kvarom na pušci, 116. poziciju, a u ekipnom plasmanu srpski trio se plasirao na 28. mesto.

U ženskoj konkurenciji dominirale su Azijatkinja. U finale su se plasirale samo dve Evropljanke – Ruskinja Marija Vasiljeva, kao nezavisni takmičar, koja je zauzela četvrto mesto i osmoplasirana Turkinja Damile Kosa. Zlato je osvojila olimpijska šampionka Hjođin Ban (Južna Koreja) ispred prošlogodišnje svetske juniorske prvakinje Zifei Vang (Kina), koja je ove godine dominirala u Svetskim kupovima. Nijedna od osvajačica medalja sa ovogodišnjeg Prvenstva Evrope, na kome je Aleksandra Havran bila treća, nije bila blizu finala. Laura Ilije (Rumunija) i Odri Gonjo (Švajcarska), zlatna i srebrna sa EP, su ovaj put bile iza Havranove.

Evropljani su imali više uspeha od dama u muškoj konkurenciji, četvorica ih se našlo u finalu, ali samo jedan osvajač medalje sa EP u Osijeku. Vicešampion Starog kontinenta, Ilja Marsov (Nezavisni takmičar)je u Kairu do finala došao kao drugoplasirani u kvalifikacijama.

Obe ekipne zlatne medalje otišle su kineskim sastavima, a muškarci su oborili i svetski rekord.

U nedelju je na programu nadmetanje miks parova puškom. I u ovoj disciplini će konkurencija biti vrlo jaka. Startovaće čak 66 timova, a među njima i srpski parovi Aleksandra Havran/Aleksa Rakonjac i Anastasija Živković/Lazar Kovačević

Vazdušna puška, muškarci, kvalifikacije: 1. Viktor Lindgren (Švedska) 634,6… 29. Lazar Kovačević 629,5… 58. Aleksa Rakonjac 627,4… 64. Marko Ivanović 627,0… Ekipno: 1. Kina 1.898,4 (svetski rekord), 2. Nemačka 1.893,7, 3. Mađarska 1.891,4… 14. Srbija 1.883,9…

Vazdušna puška, žene: 1. Hjođin Ban (Južna Koreja) 255,0, 2. Zifei Vang (Kina) 254,0, 3. Elavenil Valarivan (Indija) 232,0… Kvalifikacije: 1. Điaju Han (Kina) 635,1… 28. Anastasija Živković 629,5… 50. Aleksandra Havran 627,8… 116. Teodora Vukojević 610,0… Ekipno: 1. Kina 1.901,7, 2. Južna Koreja 1.899,9, 3. Indija 1.893,3… 28. Srbija 1.867,3…

(Streljački savez Srbije)