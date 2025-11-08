Vučić pozvao na razgovor Dijanu Hrku: Spreman sam da je primim u Predsedništvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se obratio Dijani Hrki, majki Stefana Hrke, jednog od 16 stradalih u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024.

Ona je stupila u štrajk glađu u nedelju 3. novembra kada je iznela svoja tri zahteva(puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora), a predsednik Srbije ju je zamolio da prekine sa štrajkom glađu i pozvao ju je na razgovor.

„Ja sam uvek spreman, bez obzira na to, što je sama gospođa Hrka, uzvikivala najteže moguće uvrede na moj račun sa svojim pristalicama. Tako mi je jasan njihov stav, spreman sam da je primim. Spreman sam da je saslušam i da razgovaram, nudim razgovor svima uvek i još jednom je molim da prekine.

