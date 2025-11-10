Prvi Pančevački polumaraton i Ulična trka okupili više od 700 trkača iz sedam zemalja

Prvi Pančevački polumaraton i Ulična trka okupili su više od 700 trkača iz sedam zemalja. Uz sjajnu atmosferu i podršku brojnih sugrađana, Pančevo je pokazalo da ima veliko sportsko srce.

Organizator događaja bio je Atletski klub „Panonija“, uz podršku Grada Pančeva, Turističke organizacije Pančevo i Sportskog saveza Pančevo.

Pored Ulične trke i polumaratona, tokom manifestacije održale su se i trke Nordijskog hodanja, Vajfert street race, kao i Dečje trke.

Prema rečima Aleksandra Dragojevića, sportskog direktora Atletskog kluba „Panonija“, klub Panonija je preko konkursa izabran za organizatora Ulične trke povodom Dana grada. Dragojević je takođe istakao da je na trkama učestvovalo više od 700 takmičara.

Takmičari koji su osvojili prvo, drugo ili treće mesto dobili su pehare i medalje, kao i vredne nagrade. Za sprovođenje ove manifestacije, određene ulice u Pančevu su bile zatvorene, a organizatori su zahvalili svim Pančevcima na podršci i razumevanju.

