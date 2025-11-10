Posetite izložbu Sportski klubovi u Pančevu u međuratnom periodu

U galeriji Istorijskog arhiva Pančeva otvorena je izložba “Sportski klubovi u Pančevu u međuratnom periodu”. Fokus ove izložbe bila je istorija fudbala u našem gradu.

U galeriji Istorijskog arhiva Pančeva otvorena je izložba “Sportski klubovi u Pančevu u međuratnom periodu”. Fokus ove izložbe bila je istorija fudbala u našem gradu. Posetioci će moći da je pogledaju narednih mesec dana.

Izložba pod nazivom “Sportski klubovi u Pančevu u međuratnom periodu” upriličena je u galeriji Istorijskog arhiva u Pančevu. Izložbu je svečano otvorio Darko Ješić, gradski većnik za kulturu i omladinu, koji je istakao da je izložba od izuzetnog značaja za istoriju sporta našeg grad.

Autor, Kristijan Varga, prevodilac starih dokumenata u Istorijskom arhivu, bio je inspirisan da kreira ovu izložbu nakon što je, kako je rekao, došao do saznanja da postoje dokumenta koja nisu toliko istražena i poznata široj javnosti, a koja su vezana za istoriju Pančeva prenosi RTV Pančevo.

Posetici na izložbi mogu videti panoe na kojima su prikazani kratki istorijati sportskih klubova koji su postojali. Takođe, u vitrinama se nalaze originalna dokumenta, nacrti, pozivnice tih klubova, kao i mala izložba dresova stranih i domaćih klubova. Kristijan Varga je takođe autor knjige “Sportski klubovi u Pančevu između dva svetska rata”, publikacije koja prati ovu izložbu. Izložba je svečano otvorena 8. novembra povodom obeležavanja Dana grada, a posetioci će moći da je pogledaju narednih mesec dana.

(Pančevac/RTV Pančevo)