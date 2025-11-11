Stručnjaci za mentalno zdravlje u Kovinu: Ne zaboravite da vidite osobu, a ne bolest

,,Dijagnoza se menja, tok bolesti se menja, a obolela osoba ima iste potrebe kao i svi mi koji danas razmišljamo o ovoj temi – svi težimo mirnom i ugodnom životu. Upravo zato, ne zaboravite da vidite osobu, a ne bolest. Važno je da razvijamo svest o potrebama drugih ljudi. Time uklanjamo stigmu i direktno utičemo na poboljšanje kvaliteta života obolelih od shizofrenije, ali i gradimo saosećanje i podržavajuće društvo za sve nas,“ poručuju naši stručnjaci za mentalno zdravlje na simpozijumu ,,Strategije za prevazilaženje farmakoterapijskih izazova u lečenju shizofrenije u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama“

U cilju prikaza najnovijih smernica i istraživanja, ali i razmene kliničkog iskustva o dijagnostici i lečenju shizofrenije, u SBPB u Kovinu je 30. oktobra održan Nacionalni simpozijum pod nazivom ,,Strategije za prevazilaženje farmakoterapijskih izazova u lečenju shizofrenije u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama“.

Ovaj značajan događaj, čije su teme bile snažno vezane za kliničku praksu, okupio je lekare, farmaceute, medicinske sestre i tehničare, kao i zdravstvene saradnike koji čine multidisciplinarni tim SBPB ,,Kovin“ i druge goste.

Simpozijum je otvorila dr Milana Đapić, spec. psihijatrije, subspecijalista kliničke farmakologije, koja je predstavila temu ,,Primena antipsihotika u lečenju shizofrenije u SBPB ,,Kovin“. Tokom uvodnog izlaganja, dr Đapić je predstavila koncept shizofrenije, klasifikaciju i dijagnostičke kriterijume i glavni pristup u lečenju shizofrenije. Potom je prikazala metodologiju, plan i rezultate istraživanja sprovedenog među pacijentima sa dijagnozom shizofrenije, koji ukazuju na stabilnost mnogih demografskih i kliničkih karakteristika ispitanika, na dinamične promene u primeni specifičnih terapija, na značaj individualizovanog pristupa terapiji.

Nakon toga je dr sc. med. Slavica Minić Janićijević održala predavanje ,,Uloga alarmina u hroničnoj shizofreniji“. Dr Minić Janićijević je govorila o biološkoj ulozi alarmina, signalnih molekula koji učestvuju u procesima imunološkog odgovora i zapaljenja, kao i o njihovom značaju u razumevanju patofiziologije shizofrenije. Bilo je reči o povezanosti između upalnih mehanizama i neurobioloških promena koje prate hronični tok bolesti. Tokom izlaganja predstavljeni su rezultati i značaj istraživanja.

O prevenciji i tretmanu metaboličkog sindroma kod pacijenata obolelih od shizofrenije kroz praksu, govorio je dr Obrad Glomazić, spec. psihijatrije, sa naglaskom na uticaj antipsihotika na metaboličke procese organizma. Istaknuto je da su ovi pacijenti u povećanom riziku od gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti, kraćeg životnog veka.

Dr Glomazić je naglasio kako je metabolički sindrom predvidiv i preventabilan, s tim da je potrebna integrisana briga i kontinuirano praćenje. Tokom izlaganja predstavljene su strategije prevencije, uključujući pravilnu ishranu, povećanje fizičke aktivnosti, redovno praćenje laboratorijskih parametara i edukaciju pacijenata i porodice o zdravim životnim navikama. Poseban akcenat stavljen je na multidisciplinarni pristup (psihijatar, endokrinolog, nutricionista, fizioterapeut).

Dr Zvezdan Milošević, spec. psihijatrije, održao je predavanje na temu ,,Specifičnosti farmakoterapijskih protokola u lečenju žena obolelih od shizofrenije“, posvećeno posebnim kliničkim i farmakološkim aspektima lečenja, uz naglasak na razlike u farmakokinetici, hormonskom statusu, kao i uticaju reproduktivnog ciklusa na terapijski odgovor.

Dr Milošević je naglasio da su žene obolele od shizofrenije često suočene sa složenijim terapijskim izazovima, naročito u periodima trudnoće, dojenja i menopauze, kada je neophodan pažljiv izbor i prilagođavanje antipsihotika. Takođe su predstavljene aktuelne smernice i preporuke za bezbednu i efikasnu primenu lekova, uz razmatranje rizika i koristi različitih terapijskih pristupa. Tokom diskusije ukazano je na važnost individualizovanog lečenja, vođenog principima efikasnosti, bezbednosti i očuvanja kvaliteta života, kao i značaj multidisciplinarne saradnje psihijatra, ginekologa, endokrinologa.

Završetkom niza stručnih predavanja u okviru Simpozijuma, u našoj bolnici uspešno je zaokružen značajan edukativni i naučni skup posvećen unapređenju pristupa u lečenju pacijenata sa shizofrenijom. Organizacijom ovog skupa, SBPB ,,Kovin“ je još jednom potvrdila svoju posvećenost stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih i unapređenju kvaliteta lečenja pacijenata.

(Pančevac)