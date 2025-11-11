Konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća u Vršcu početkom decembra

VRŠAC – Objavljivanje novog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Vršcu, očekuje se početkom decembra, rečeno je na info-danu za građane, objavljeno je na oficijelnom gradskom sajtu.

Rok za podnošenje prijava i dokumentacije biće 10 dana od objavljivanja poziva a građani će i ove godine moći da konkurišu za subvencije za postavljanje toplotne izolacije na fasadi, krovu ili podu, zamenu stolarije energetski efikasnijim modelima, ugradnju ili zamenu kotlova na gas, biomasu, toplotnih pumpi ili peleta, instalaciju solarnih kolektora za toplu vodu i solarnih panela za proizvodnju struje.

Ove mere doprinose smanjenju potrošnje energije i računa i do 60 odsto, uz povećanje komfora i vrednosti domaćinstava.

(Pančevac)