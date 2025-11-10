Servisne informacije Južni Banat

Banatski Brestovac: Akcija zdravstvenih pregleda 13. Novembra

13:30

10.11.2025

Dom zdravlja Pančeva u okviru projekta prekogranične saradnje (IPA Interreg) Rumunija–Srbija „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu” organizuje akcije zdravstvenih pregleda u selima Južnog Banata.

Dana 13. novembra  organizovaće se akcija zdravstvenih pregleda u Mesnoj zajednici u Banatskom Brestovcu u periodu od 8 do 11 sati.

Stanovnici Banatskog Brestovca će ovom prilikom imati mogućnost da provere svoje zdravlje (TV, TT, BMI, vađenje krvi za šećer, holesterol, trigliceride, merenje krvnog pritiska), razgovor i savetovanje sa lekarom, EKG i ultrazvuk štitne žlezde.

