Politika Vesti

Položen venac na Spomenik Neznanom junaku povodom Dana primirja

10:48

11.11.2025

Podeli vest:

Foto: Ministarstvo odbrane

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali.

Nakon polaganja venca, uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije, premijer Macut upisao je u spomen-knjigu:

– Sa ponosom i zahvalnošću čuvamo sećanje na heroje koji su dali život za slobodu otadžbine. Njihova žrtva ostaje večni zavet potomcima da čuvaju mir i slobodu Srbije.

(Pančevac)

Tagovi

Gašić. Macut Ministarstvo odbrane Neznani junak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.