Gulašijada za Nemanju Manića: Prikupljeno 250.000 dinara

BARANDA – Baranđanski lovci iskoristili su praznični, neradan dan, da organizuju humanitarnu akciju u prikupljanju novčanih sredstava za lečenje našeg sugrađanina iz Sefkerina Nemanju Manića, koji je oboleo od multiple skleroze, javlja Glas Opova.

U okviru ove akcije, članovi Lovačkog društva „Šnjep“ iz Barande kuvali su svoj „čuveni“ gulaš i prodavali porcije na platou ispred lovačkog doma i filmskog studija. Kuvalo se u tri velika kotla, akcija je zakazana za 11 časova, međutim, sav gulaš je prodat već do 11:20 časova.

Kompletnu akciju, nabavku mesa i ostalog posluženja uz besplatno piće, finansiralo je Lovačko društvo „Šnjep“, a sami lovci su pojedinačnim i ne malim donacijama učestvovali u prikupljanju novčanih sredstava.

„Zahvaljujemo se svim dobrim ljudima koji su danas došli i podržali ovu akciju. Izuzetno smo zadovoljni odzivom i evo sakupili smo 250.000 dinara za našeg Nemanju, a pomoćićemo mu i na druge posredne načine. Mi ovu akciju nismo organizovali radi samopromocije već da ukažemo na potrebu iskazivanja kolektivne empatije i da jedni drugima u nesreći pomognemo. Nadamo se da će ovo biti primer da i druge organizacije, udruženja i firme organizuju slične akcije“, izjavio je predsednik LD „Šnjep“ Aleksandar Veselinov.

S druge strane, Nemanja koji je danas prisustvovao na događaju, izrazio je zahvalnost baranđanskim lovcima istakavši da je akcija fenomanalno i organizovana i sprovedena.

Mada to nisu posebno istakli, ipak podsetimo da baranđanski lovci, pored svojih lovačkih akcija, redovno organizuju ili učestvuju u brojnim humanitarnim i društveno-korisnim akcijama kao što su gašenja požara u ataru, radne akcije u uređivanju zapuštene lokalne infrastrukture, podrške u organizaciji omladinskih i sportskih akcija i manifestacija, sakupljanja i pružanja pomoći socijalno-ugroženim i staračkim domaćinstvima, a setimo se i da su kao dobrovoljci bili na terenu prilikom katastrofalnih poplava u Obrenovcu.

(Pančevac/Glas Opova)