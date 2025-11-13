Sportska dešavanja Južni Banat

Ulična trka i polumaraton Grada Pančeva: Tri medalje za opovački Spartak

13:00

13.11.2025

Foto: Glas Opova

U sklopu ulične trke i pančevačkog polumaratona, održana i ulična trka za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, a učestvovali su atletičari iz Srbije, Republike Srpske, Rumunij, prenosi Glas Opova.

Atletičari opovačkog Spartaka klub osvojili su tri medalje. Zlatnom medaljom okitio se Filip Poledica u trci na 1.000 metara dečaka 2010/11 godište, srebrnu medalju je osvojio Uroš Zdravković u trci na 500m dečaka 2014/15 godište, dok je bronzanu medalju osvojila Nikolija Vitolić u trci devojčica 2012/13 na 500m.

Zapažene rezultate u svojim trkama ostvarili su: Vladislava Vitolić, Maša Radosavljević, Bogdan, Jevtić, Damjan Jevtić, Ognjen Bilecki, Veljko Bogdanović, Katarina Ginculj, Milana Milovanov.

(Pančevac/Glas Opova)

