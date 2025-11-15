Opovo: Javni poziv za učešće privrednih subjekata u energetskoj sanaciji

Opština Opovo je 4. novembra objavila izmenjen i dopunjen javni poziv za učešće direktnih korisnika – privrednih subjekata – u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na njenoj teritoriji.

Poziv je raspisan na osnovu Odluke Opštinskog veća i važećeg Pravilnika za sufinansiranje mera iz Projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

Cilj je da domaćinstva u Opštini Opovo, koja ispunjavaju uslove, mogu da nabave usluge i materijal isključivo od odabranih privrednih subjekata – koji će biti izabrani putem ovog javnog poziva.

U fokusu su mere kao što su: zamena spoljnih prozora i vrata, toplotna izolacija spoljnih zidova, krovova i tavanica, zamena kotlova (gas, biomasa), ugradnja toplotnih pumpi, zamena ili dopuna cevne mreže i radijatora, ugradnja solarnih kolektora i panela za potrošnu toplu vodu i proizvodnju električne energije.

Poziv traje do utroška sredstava u okviru Projekta ili najkasnije do 30. novembra 2027. godine.

Privredni subjekti koji žele da učestvuju moraju da ispune niz uslova – da su registrovani najmanje dve godine, da nemaju sudsku zabranu obavljanja delatnosti, da poseduju potrebne ateste i licence, itd.

Konačni korisnici (domaćinstva) – o kojima se radi – imaju mogućnost da uzmu „jednu ili dve pojedinačne mere“ ili „paket“ mera, u zavisnosti od preliminarno utvrđenih uslova.

Za dodatne informacije zaduženi su kontakt telefoni i mejl adrese jedinice lokalne samouprave Opština Opovo.

(Pančevac)